Girne’de önceki gece yarısı Esat Efendi Sokak North Residance Daire 14’de aralarında içki tartışması yüzünden çıkan kavgada 34 yaşındaki Sercan Erol’un elinden bıçağı almaya çalışan ev arkadaşı 31 yaşındaki Önder Uzun’u omuzundan bıçakladı. Zanlı Sercan Erol, ‘Yaralama’ suçundan tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru, müştekinin hayati tehlikesi olmadığına değindi. Polis, zanlının mahkeme emri ile kaldığı adreste yapılan aramada markasız bıçak tespit edilerek emare alındığını belirtti.

4 kişiden ifade alındığını kaydeden Polis, zanlının işlediği suçtan ötürü özür dileyerek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

İŞİNDEN DURDURULUYOR…

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının TC vatandaşı olduğunu, ülkede 5 Kasım 2025 tarihine kadar çalışma izini ile bulunduğunu belirterek, işletmeden yapılan sorgulamada iş yerinden durdurulacağı bilgisi aldıklarını kaydetti.

Polis zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Murat Soytaç zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2 kişinin 400’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.