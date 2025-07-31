Haspolat’ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne (UKÜ) ait kampüste bulunan yurt odasında önceki gece polis ekipleri tarafından38 yaşındaki Wisdom Chimele Ekekentah’ın kaldığı odada yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Aynı yurt odasında bulunan lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise ülkede kaçak kaldığı anlaşıldı. Her iki zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru, zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu, zanlı Kassım’ın ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada Wisdom Chimele Ekekentah’ın odasında masa üzerinde, bin 680 TL , hintkeneviri türü madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, öğütücü, 17 adet alüminyum folyoya sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu, 12 adet paketlemeye hazır şekilde kesilmiş alüminyum folyo kağıdı, poşet içerisinde hint keneviri türü uyuşturucu madde ve kağıt zarf içerisinde alüminyum folyoya sarılı 8 adet toplamda yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, Wisdom Chimele Ekekentah’ın suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, aynı adreste tespit edilen lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 609 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, her iki zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.