Açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştiriler getiren Yeltekin, Arıklı’nın talimatı ile toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığını öne sürdü.

Bakanlık özel kalem müdürünün limanda yaptığı uygulamaların yasa dışı olduğu savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mağusa Limanı’nda toplanan hizmet bedellerinin akıbeti, İş Yasası, iş sağlığı ve güvenliği ortada yokken, Sayın Erhan Arıklı yaptığı toplantılarda bize verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmiyor ve özel kalem müdürüne söz geçiremiyorsa, parti başkanlığında ve bakanlık koltuğunda oturmanın bir anlamı yoktur.

Sonuç olarak Limanlar Yasası tozlu raflara kaldırılmışken, limanlar hükümetin değil Yeniden Doğuş Partisi’nin insafına bırakılırken, başta Sayın Başbakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını ve KKTC Sayıştay Başkanını göreve davet ediyorum.”