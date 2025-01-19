Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Mert Aksu

Miracle Değirmenlik: Mehmet Özeralp, Halil Uçar (Dk 75 Emirhan Çil), Yakup Şen (Dk 64 Mustafa Vardi), Semih Ünaldı (Dk 95 Şükrü Erdoğan), Adil Uçar (Dk 75 Barkın Özaşık), Hüseyin Sadıklar, Mıracle Nwaorısa, Hasan Ulukök, Amınu (Dk 75 Murat Ormancı), Hüseyin Deynekli (Dk 57 Sertan Kurukafa), Ünal Kaya.

Türk Ocağı: Osman Erdoğan, Can Polat İnceler, Sertaç Özbil (Dk 36 Mahmut Erkan), İlyas Barut (Dk 75 Şükrü Yiğit Bal), Burak Koçar (Dk 60 Mahmut Fansa), Cahit Solkanat, Cevdet Gürsel Alıcı, Ulaş Candanal (Dk 46 Eren Aksal), Barış Civelek (Dk 105 Berdan Güven), Mehmet Uçar, Asrın Alican Sönmez (Dk 46 Kağan Görneçli).

Kırmızı Kart: Dk 108 Eren Aksal (Türk Ocağı).

Goller: Dk 11 Hüseyin Deynekli, Dk 35,61 pen Amınu (Miracle Değirmenlik). Dk 78 pen Barış Civelek, Dk 88,90 Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı).

Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur karşılaşmasında Miracle Değirmenlik ile Türk Ocağı Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın penaltı bölümünde rakibine üstünlük kuran Miracle Değirmenlik adını ikinci tura yazdıran taraf oldu. Miracle Değirmenlik takımında Hasan Ulukök, Hüseyin Sadıklar, Sertan Kurukafa ve Miracle Nwaorısa penaltı vuruşlarını gole çeviren isimler olurken, Türk Ocağı takımında Mahmut Erkan ve Mehmet Uçar penaltı vuruşlarını değerlendiren isim olurken, Polat İnceler ve Berdan Güven penaltıdan yararlanamayan isimler oldu.