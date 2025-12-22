Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin köylere kaldırım döşediği açıklandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı ve Derince köylerini kapsayan güzergahlara döşenecek kaldırımla ilgili açıklama yapan Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, projenin çevre düzenlemesiyle sınırlı kalmayacağını bölgedeki trafiği de rahatlatacağını söyledi.

Bakırcı, gerekli görülen noktalarda çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarının da eş zamanlı yürütüleceğini aktardı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, bölgenin ihtiyaçlarını ön planda tutan hizmetleri kararlılıkla sürdüreceklerini de vurguladı.

Öte yandan belediyenin açıklamasında, Sipahi’de inşa edilen muhtarlık binasının önünde çevre düzenlemesi yapıldığı da kaydedildi.