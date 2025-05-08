Sivil Savunma çemberindeki dünkü eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bazı çevrelerin kendilerini “üç-beş marjinal” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak “Bizi böyle tanımlamaları rencide etmez. Bu anlamda korktukları Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip Atatürk'e saygı duyan Kıbrıs Türk toplumunun iradesidir” diye konuştu.

“Konuk cumhurbaşkanı misafirliğin sınırlarını aşarak, buradaki sendikaları ve eylem yapanları hedef gösteren açıklamalar yaptı” diyen Maviş, “Aynı dili konuşmadığımızı hem eylemlerimizle, hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz” dedi.