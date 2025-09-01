Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz." ifadesini kullanarak, "Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti." şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır." dedi.

"Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış ve istikrar için atılan adımlar memnuniyet verici"

Erdoğan, "Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir." diyerek, "Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı enerji güvenliğinin artırılması, stratejik alt yapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur." diyerek, "Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullanan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz." dedi.