T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda Ocak- Ağustos 2024 dönemine göre Ocak – Ağustos 2025 tarihleri arasındaki ilk 8 aylık sürede yolcu sayısında yüzde 19.93, uçak sayısında ise yüzde 24.29’luk bir yükseliş oldu.

2024’ün ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 48 bin 615 yolcu kullanırken, bu sayı 2025’in ayni döneminde 3 milyon 656 bin 122’ye yükseldi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile MEDPRONICS arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile MEDPRONICS arasında işbirliği protokolü imzalandı
İçeriği Görüntüle

Uçak sayına bakıldığı zaman ise 2004’ün ilk 8 ayında Ercan Havalimanı’nı 19 bin 305 uçak kullanırken, 2025’in ayni döneminde bu rakam 23 bin 995 olarak gerçekleşti.