Ekonomist Mustafa Besim, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, eğitim enflasyonunda Avrupa’nın zirvesine çıkıldığını belirtti. Besim, 2024 yılında eğitim alanındaki enflasyonun yüzde 99’a ulaştığını ve Türkiye’yi de geride bırakarak Avrupa birincisi olunduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim şöyle dedi:

“Enflasyonda Avrupa’da birinci, Eğitim enflasyonunda Akdeniz’de bir İNCİ!

2024 yılında eğitim enflasyonunda Türkiye’nin de üzerinde bir enflasyon ile (%99) Avrupa birincisi olduk. Dün (önceki gün) açıklanan enflasyon rakamları eğitimde yaşayan enflasyonun artmaya devam ettiğini ve son bir yılda %109’a yükseldiğini görüyoruz. Eğitim emek yoğun bir alandır. Son bir yılda emeğin maliyetinde bu kadar artış oldu mu? Diğer dikkat çeken gelişme haberleşme enflasyonu.. Teknolojik gelişmelerden olsa gerek haberleşme enflasyonu atağa kalkmış ve sağlık enflasyonu da geride bakarak % 77.43’ ulaşmıştır. 2024 sonu bu oran % 63.92 idi. Haberleşmede hangi girdi maliyeti son bir yılda bu kadar arttı ki? Kamu mudur maliyetleri artıran? Anlamak zor! Yoksa bütün mesele güçlü talep / mecburiyetten kaynaklanan talep / oligopollar mıdır? Bu arada tabloda dikkat çeken en önemli mesele / sorun kamu ürünleri (public goods) olarak tanımlanan eğitim, sağlık, haberleşme gibi ürün fiyat artışlarının diğer ürünlere göre daha yüksek olmasıdır.”