ENCJ’nin AB üye ülkelerinin yargı konseylerini temsil eden aynı zamanda adaletin bağımsızlığını ve etkili yönetimini sağlamayı hedefleyen kâr amacı gitmeyen bir kuruluş olduğunu yazan Haravgi gazetesi, ENCJ’nin her iki yılda bir araştırma yaptığını ve 2025 yılında yaptığı araştırmaya 30 ülkeden 19 bin 136 yargıcın katıldığını belirtti.

Araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’da yargı bağımsızlığı algısında yüksek puanlar alan aynı zamanda yolsuzluk ve dış baskılara ilişkin en az bildirimin yapıldığı ilk on ülke arasında yer aldığı belirtildi.