Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sezonun ilk Drag Yarışı Festivali Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda Akıncılar yolu tünelde yapılan yarışlar, yeni havaalanının açılmasıyla Lefkoşa Kuzey Çevre yoluna alındı. İlk deneme oldukça başarılı geçerken binlerce seyirci tepeleri doldurdu. 402 metre hazırlanan pistte adanın hızlı otomobilleri kıyasıya mücadele ederek tam bir festival havasında seyircilere keyifli dakikalar yaşattılar. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponsorluğunun yanı sıra; Güven Sigorta, Radyo Juke, Etik Hastanesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan organizasyonda 78 pilot derece almak için piste çıkarken yarışçılar arasında 3 kadın sporcu, 3 Türkiye’den sporcu ve 2 de güneyden sporcu yer aldı.

Organizasyon sonunda yapılan ödül töreni teşekkür plaketleri ile başladı. KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan’a, Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın’a, Etik Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sekreteri Kemal Özkural’a, Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a ve Lefkoşa Türk Belediyesi adına Zabıta Nilgün Kalaycıoğlu’na teşekkür plaketlerini takdim etti. Ardından kupa töreni başladı. “Günün En İyi Dört Çeker Süresi” ve “Günün En İyi Süresi” ödüllerini BMW M4 Competition X Drive aracıyla, 101 kapı numarasıyla yarışan Zafer Yuca aldı. 10,901 saniyelik derece elde eden Yuca’ya ödüllerini Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, Radyo Juke Direktörü Yüce Ertanın ve KKDSOD Başkanı İsmet Tufan takdim etti. “Günün En İyi Arka Çeker Süresi” ödülünü Nissan Silvia aracıyla, 1 kapı numarasıyla yarışan Ahmet Esendağlı aldı. 11,028 saniyede 402 metreyi geçen Esendağlı’ya ödülünü KKDSOD Genel Sekreteri Kaan Ogan takdim etti. “Günün En İyi Ön Çeker Süresi” ödülünü Honda Civic Turbo ile, 33 kapı numarasıyla yarışan Gürkan Gülderen aldı. 12,471 saniyelik derece elde eden Gülderen’e ödülünü KKDSOD Asbaşkanı Ömer İlhan Sayar takdim etti. “En İyi Reaksiyon Süresi” ödülünü ise, 67 kapı numarasıyla Honda DC2 ile yarışan Sefa Özezinç aldı. 0,025 saniyede reaksiyon gösteren Özezinç’e ödülünü Yarış Direktörü Tolga Tekin takdim etti.