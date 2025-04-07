Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Kaan Yatman

Gönyeli KoopBank: Kercem (20), Fuat (4), Halil (12), James (12), Aykut (2), Tefet (2), Doruk (3), Hasan (😎, Atilla (5), Betkem

CL G.Birliği: Chi (16), Walker (18), Can (3), Yusuf Ovey (13), Hasan Debeş (2), Joshua (2), Diyar

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasını Gönyeli KoopBank kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da izlediği maçta ilk periyota iyi başlayan Caesar Larnaka Gençler Birliği ilk periyotu 15-8 önde geçti.

İkinci periyotta Gönyeli KoopBank oyunu dengeledi ve devre 29-29 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan Gönyeli KoopBank üçünü periyotu 49-43 maçı da 65-57 kazandı ve kupayı kazandı.