Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.

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"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

8 Nisan Salı:

22.00: Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

22.00: Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

9 Nisan Çarşamba:

22.00: Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

22.00: Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)