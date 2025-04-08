Başsavcılıkça, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci’nin ülkemizde olduğu istihbaratına ulaşıldı.
Ketenci’nin bulunduğu yer, KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’na aktarıldı. Düzenlenen ortak operasyon ile önceki Cumartesi gecesi yakalanan Ketenci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye götürüldü.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Kaan Ketenci, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilecek.