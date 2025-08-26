Beşiktaş, Malili santrfor El Bilal Touré transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlılar, Toure'nin kiralık transferi için kulübü Atalanta ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

El Bilal Toure için düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı katıldı.

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

Genç futbolcu, kariyerinde 126 resmi maça çıkarken 24 gol ve 5 asist üretti. 25 kez de Mali Milli Takımı'nın formasını giyen El Bilal Toure, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.