Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası, heyecan dolu final maçlarının ardından ödül töreniyle tamamlandı. Turnuvada, 8-9 yaş ve 10+ kategorilerinde mücadele eden sporcular, büyük bir rekabet içinde kıyasıya mücadele etti.

Final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

8 Yaş Finali: Mikhail Zonov, Nil Pera Pınar'ı 7/1, 8/6 skoruyla mağlup etti.

9 Yaş Kızlar Finali: Çağer Emine Günser, Masal Nalbantoğlu karşısında 4/1, 4/1 ile galip geldi.

9 Yaş Erkekler Finali: Niyazi Akçın, Karan Karakaşlı'yı 4/1, 5/3 yenerek şampiyon oldu.

10+ Tek Kızlar Finali: Şengül Tilki, Sahil Ece Yerebakan’ı 6/3, 6/4 yenerek birinciliği elde etti.

10+ Tek Erkekler Finali: Konstantin Kan ile Marat Bekmukhanau arasındaki mücadelede, Marat Bekmukhanau 1/6, 6/7 skorla şampiyon oldu.

Sıralamalar:

• 8 Yaş Kategorisi: 1. Mikhail Zonov, 2. Nil Pera Pınar

• 9 Yaş Kızlar: 1. Çağer Emine Günser, 2. Masal Nalbantoğlu

• 9 Yaş Erkekler: 1. Niyazi Akçın, 2. Karan Karakaşlı

• 10+ Kızlar: 1. Şengül Tilki, 2. Sahil Ece Yerebakan

• 10+ Erkekler: 1. Marat Bekmukhanau, 2. Konstantin Kan