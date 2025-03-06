Kıbrıs TV ekranlarında Ezgi Çelik’in sunduğu “Satır Arası” programına konuk olan Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek, derneğin faaliyetleri ve misyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“GALATASARAY BÜYÜK BİR AİLEDİR!”

Başkan Karapelit, derneğin son bir yıl içinde gerçekleştirdiği projeleri detaylı şekilde aktararak, “Derneğin en önemli sosyal sorumluluk çalışmalarından birisi, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen büyük depremin ardından gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü’nün başlattığı konteyner kampanyasına destek veren KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, 16 Şubat 2023’te 80 bin TL değerinde bir konteyner bağışında bulunarak depremzedelere umut oldu.” Dedi.

Bu süreçte dayanışmanın önemine vurgu yapan Karapelit, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda büyük bir ailedir. Biz de bu ailenin bir parçası olarak, ihtiyaç sahiplerine destek vermeyi görev biliyoruz" dedi.

KARAPELİT: ŞAMPİYON MELEKLER, HER ZAMAN KALBİMİZDE

Karapelit, derneğin Galatasaray’ın başarılarını KKTC’de de coşkuyla kutladığını belirterek, 23 Temmuz 2023’te Arkın İskele Otel’de düzenlenen 23. Şampiyonluk Balosu’nun büyük bir katılımla gerçekleştiğini ifade ederek, 19 Temmuz 2024’te ise Arkın Colony The Garden’da 24. Şampiyonluk Balosu düzenlediklerini belirtti.

Ayrıca, Galatasaray camiasının unutulmaz değerleri arasında yer alan Şampiyon Melekler için özel anma etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Karapelit, 23 Temmuz 2023’te Şampiyonluk Kupası’nın Şampiyon Melekler’in kabirlerine götürülerek onların anısını yaşattıklarını dile getirdi. 21 Nisan 2024’te oynanan Galatasaray-Pendikspor maçında, Şampiyon Melekler’e destek amacıyla özel pankart açtıklarını ve zaman zaman farkındalık yaratmak amacıyla Şampiyon Melekler için pankart açmayı devam ettirdiklerini ifade ederek, Şampiyon Melekler’in her zaman Galatasaray taraftarının kalbinde olduğunu söyledi.

“GALATASARAY TARAFTARININ TOPLUMSAL DUYARLILIĞI HER ZAMAN ÇOK YÜKSEK”

Galatasaray Taraftar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Karapelit, derneğin sadece spor organizasyonlarıyla değil, toplumsal farkındalık yaratacak etkinliklerle de ön planda olduğunu belirtti.

Bu çerçevede, 11 Mart 2023’te Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği "Umuda Ortak Ol" kampanyasına destek verdiklerini ve oyuncak toplama etkinliği düzenlediklerini aktaran Karapelit, “Çocukların yüzünü güldürebilmek, onlara umut olabilmek bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Ayrıca, 26 Nisan 2024’te İSİAS yürüyüşlerine katılarak destek verdiklerini hatırlatan Karapelit, Galatasaray taraftarlarının her zaman toplumsal duyarlılığı yüksek bir kitle olduğunu ifade etti.

Dernek olarak sağlık alanında da katkı sunduklarını belirten Karapelit, 2024 yılı içerisinde Mağusa, Girne ve Lefkoşa’da düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öncülük ettiklerini ifade ederek, 14 Ekim’de Mağusa, 16 Ekim’de Girne, 17 Ekim’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ve 11 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kampanyalarla, birçok kişiye umut olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

“BÜYÜK ORGANİZASYONLAR KKTC’NİN ULUSLARARASI TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Galatasaray ile KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında 2 Kasım 2024’te düzenlenen özel karşılaşmaya da destek verdiklerini belirten Karapelit, bu müsabakanın Galatasaray TV ile birlikte KKTC yerel kanallarında canlı yayınlanmasını sağladıklarını aktardı. Karapelit, bu tür etkinliklerin, hem engelli sporcuların desteklenmesi hem de KKTC’nin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karapelit: Galatasaray Taraftar Derneği her geçen gün büyümeye devam ediyor

Son olarak derneğin üye sayısına değinen Karapelit, güncel üye sayısının 475’e ulaştığını ve her geçen gün daha da arttığını belirterek, Galatasaray taraftarlarını derneğe katılmaya davet ederek, “Galatasaray Taraftar Derneği olarak her geçen gün büyüyoruz ve bu bizim için çok değerli. Biz ne kadar büyük olursak bir STK olarak etkimiz da faydamız da o kadar çok olacaktır” dedi.

GÜRLEK: GALATASARAY, BİR SPOR KULÜBÜNDEN DAHA FAZLASIDIR

Yönetim Kurulu Üyesi Taha Can Gürlek ise Galatasaray’ın yalnızca bir spor kulübü olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray kültürünün 1905’te değil, Mekteb-i Sultani’nin 1481’de kurulmasıyla başladığını belirten Gürlek, bu kültürün Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar birçok önemli devlet adamı ve aydın yetiştirdiğine dikkat çekti.

Gürlek, Galatasaray’ın uluslararası arenadaki başarılarının halen başka kulüpler tarafından geçilemediğini belirterek, “Galatasaray, her zaman ilklerin ve enlerin takımı olmayı sürdürüyor” dedi.

Galatasaray Taraftar Derneği’nin, KKTC’de Galatasaray kültürünü yaşatmaya devam ettiğini vurgulayan Gürlek, taraftarları derneğin faaliyetlerine katılmaya davet etti.