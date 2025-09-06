EHHD’den yapılan yazılı açıklamada, “Hastalık, dil, etnik kimlik veya siyasi bağlamdan bağımsız olarak her insanın sağlık hizmetine eşit, düzenli ve güvenli erişim hakkı vardır. Bu hak hem uluslararası insan hakları belgeleriyle hem de evrensel hasta hakları ilkeleriyle güvence altına alınmıştır” denildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler’in “Mandela Kuralları”na atıf yaparak, devletin bu kişilerin sağlığını korumakla yükümlü olduğu ifade edildi.

“Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalıkları bulunan bireylerin tedavisinin geciktirilmesi, telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir. Bu yalnızca sağlık hakkının değil, aynı zamanda yaşam hakkının da ihlalidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, gerekli tedaviye erişimin acilen sağlanması, ilaç temininin şeffaf mekanizmalarla güvence altına alınması ve cezaevlerinde bağımsız sağlık denetim mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Kamuoyundan gelen tepkilerin önemli olduğunu ancak sorumluluğun yalnızca açıklama yapmakla sınırlı kalmaması gerektiğini savunan EHHD, sağlık hakkının ertelenemeyecek ve pazarlık konusu yapılamayacak evrensel bir hak olduğunu belirterek, yetkilileri somut adımlar atmaya davet etti.