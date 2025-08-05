Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görevden ayrılan Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi Colin Stewart ile dün yaptığı son görüşmede, geçen ay tutuklanan ve hâlen kuzeyde gözaltında bulunan beş Rum’un durumunu gündeme getirdi.

Bu bilgiyi, Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Victor Papadopoulos açıkladı.

Papadopoulos, Hristodulidis’in “Türk destekli rejim tarafından kuzeyde tutuklanan kişilerin ve devam eden sözde yargılamanın konusunu gündeme getirme fırsatı bulduğunu” söyledi.

Duruşmayı “maskaralık” olarak nitelendiren Hristodulidis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği vatandaşı olan beş Rum’un çektiği acılardan” bahsettiğini aktardı.

“Bu kabul edilemez bir durumdur. BM Genel Sekreteri’ne [Antonio Guterres], AB kurumlarına, AB üye devletlerine, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine ve Kıbrıs’ın üyesi olduğu tüm uluslararası kuruluşlara gerekli girişimlerde bulunduk.” dedi.

Geçiş kapılarının bu tutuklamalara tepki olarak kapatılması yönündeki çağrılar sorulduğunda ise Papadopoulos, “Cumhurbaşkanı bu konudaki açıklamalarında netti” dedi.

Hristodulidis, Pazar günü EDEK ve ELAM partilerinin yanı sıra Sözde Mağusa Sorumlusu Yiannis Karousos’un geçiş kapılarının kapatılması yönündeki önerilerini açıkça reddetmişti.

“Biz, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, insanların kuzeydeki bölgelere geçmesini asla engellemedik. Bunu yapan Türkiye ve kuzeydeki idaredir. Hatırlatırım ki, 2003 yılında geçiş kısıtlamalarının kısmen kaldırılması kararı kuzeydeki yönetim tarafından alınmıştı” dedi.

Papadopoulos, tutuklamalar konusunun yanı sıra Hristodulidis ile Stewart’ın Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdiğini ve “çözümün anahtarının Ankara’da olduğu” konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Stewart’ın, her iki tarafın liderliğinde de çözüm yönünde “isteksizlik” olduğuna dair ifadeleri sorulduğunda ise Papadopoulos, “Biz bu tür değerlendirmelere katılmıyoruz” yanıtını verdi.