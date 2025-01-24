Baf’ta bulunan Mavrokolimbos barajında meydana gelen ve durdurulamayan sızıntı sonrası, barajın tamamen boşaltıldığı ve yaklaşık 1,4 milyon metreküp suyun doğaya boşaltıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Su İşleri Dairesi yetkilisi Andreas Grigoriu, konuyla ilgili açıklamasında, başta 300-400 bin metreküp suyun baraj içerisinde tutularak tamirat yapılmasının hedeflendiğini, ancak barajın inşa ediliş şeklinin, barajdaki su boşaltılmadan tamirat yapılmasına izin vermediğini söyledi.

Grigoriu, bölgeye uzmanların giderek inceleme yapacağını ve mevcut aşamada, barajdaki tamiratın ne zaman yapılacağıyla ilgili net bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.