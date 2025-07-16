Hindistan'daki yerel medyaya göre polis, pazartesi günü, bir aracın Singh'e doğduğu köy civarında yürürken çarptığını söyledi. Polis, Singh'e çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünün gözaltına alındığını da duyurdu.

Singh'in ölümü için Hindistan Başbakanı Narendra Modi mesaj paylaştı. Modi, rekortmen maratoncu için "inanılmaz bir azme sahip olağanüstü bir atlet" ifadelerini kullandı.

Singh 2011 yılında, 100 yaşındayken Toronto'da tam maratonu tamamlayan “en yaşlı” insan olmuş ancak yaşını doğrulayacak bir doğum belgesi olmadığı için Guinness Dünya Rekorları bu başarıyı tanımamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth Singh'in 100. doğum gününü kutlayan bir mektup göndermişti.

-Yasla başa çıkmak için koşuya başladı

Hindistan ve İngiltere vatandaşı olan Fauja Singh, Hindistan'da eşi ve oğlunun peş peşe ölmesinin ardından depresyondan kurtulmanın bir yolu olarak 89 yaşında koşmaya başladı.

İngiliz-Hint maratoncu, ilk Londra Maratonu'nu 2000 yılında 89 yaşındayken tamamladı ve sekiz maraton daha koştu. 2003 Toronto Maratonu'nda 5 saat 40 dakika ile en iyi kişisel derecesini yaptı.

Singh, "Bir trajediden pek çok başarı ve mutluluk doğdu," dedi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda meşale taşıyan isimler arasında yer alan Singh, son yarışını 2013 yılında 101 yaşındayken koştu ve Hong Kong Maratonu'nun 10 kilometrelik (6,25 mil) yarışını 1 saat 32 dakika 28 saniyede bitirdi.

BBC, 114 yaşındaki Fauja Singh ile son olarak haziran ayında görüşmüştü.

Bu röportajda Fauja Singh halen aktif olduğunu, her gün birkaç kilometre yürüdüğünü anlattı.

"Bacaklarımı güçlü tutmak için hala köyde yürüyüşe çıkıyorum. İnsan kendi vücuduna iyi bakmalı" diyordu.