AKSA Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar’da görevinden istifa eden Evren Bahtıkara’nın yerine yeni teknik adamını belirlendi.

Dumlupınar yönetimi takımın başına Hüseyin Kayalılar’ı getirdi. Son olarak DND Larnaka Gençler Birliği teknik direktörü Abbas Osum’un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Hüseyin Kayalılar, Esentepe maçından sonra bu görevinden ayrılmıştı. Hüseyin Kayalılar, Dumlupınar yönetiminden aldığı teklif değerlendirirken, Mehmet Emin Zaim’le birlikte teknik heyette görev üstlendi. Mehmet Emin Zaim kulübün sportif direktörlük görevini üstlenirken, Hüseyin Kayalılar da takımı çalıştıracak.

Daha önce yıllarca sarı kırmızılı formayı başarıyla giyen, A2 Takımında antrenörlük yapan Hüseyin Kayalılar, dün Dumlupınar A Takımıyla ilk antrenmanına çıkarak görevine başladı. Hüseyin Kayalılar, Dumlupınar’ın başında ilk maçına lider Cihangir ile deplasmanda oynanacak maçta çıkacak.