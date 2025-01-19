Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarından olan T.H. Dumlupınar – N.Dipkarpaz mücadelesinin galibi rahat bir oyun sonunda ev sahibi Dumlupınar oldu.

Orta hakemliğini Kerem Eran’ın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Dumlupınar takımı ilk devreyi 17. dakikada penaltıdan Mehmet Altın’ın attığı golle 1 – 0 önde kapattı.

İkinci devreye iyi başlayan yine T.H Dumlupınar takımı oldu ve 53. Dakikada Berk Büyükkal’ın attığı golle skoru 2 – 0 yaptı.

Maçın 56. Dakikasında ise maça ikinci devrenin başında dahil olan Berk Güçlücan’a ceza sahasında yapılan hareket sonrasında kazanılan penaltıyı yine gole çeviren Mehmet Altın oldu. 3 – 0

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabası başka gol getirmeyince maç 3 – 0 Dumlupınar üstünlüğünde sona erdi ve Dumlupınar takımı adını son 16 turuna yazdırmış oldu.