Dünya İsrail'in sabaha karşı İran'a düzenlediği saldırıyı konuşuyor. Saldırının detayları da ortaya çıkmaya başladı. İsrail'in saldırıyı yıllar süren bir planlamanın sonucu gerçekleştirdiği belirtildi.

İran'da üç aşamalı plan ortaya konuldu.

İsrailli bir güvenlik kaynağı, İsrail İran'a hava saldırıları düzenlemeden önce İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD komandolarının İran'da bir dizi gizli operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Saldırı yıllar süren planlama ve istihbaratın ürünüydü. İlk aşamada İran'ın merkezindeki hava savunma noktaları hazır hedef haline getirildi. Mossad komandoları İran'ın merkezindeki birçok stratejik noktaya önceden yerleştirilmiş güdümlü silah sistemlerini konumlandırıldı.

Bu silahlar saldırı gecesi hava savunma sistemlerine karşı kullanıldı. İkinci aşamada ise sivil araçlara gömülü elektronik saldırı sistemleri devreye alındı.

İran'ın radar ve hava savunma ağını köreltmek için Mossad ekipleri özel teknolojileri sivil araçlarla bölgeye taşıdı. Bu sistemler saldırıdan kısa süre önce aktifleştirildi.

İran'ın hava savunma komuta ağı geçici olarak devre dışı bırakıldı. Son aşamada ise Tahran yakınlarında gizli bir kamikaze drone üssü kuruldu.

Mossad saldırıdan aylar önce İran topraklarına patlayıcı yüklü drone'lar yükledi. Saldırı gecesi bu dronelar İsrail'i doğrudan tehdit oluşturan silahların konumlandığı noktaları vurdu.