Mesarya bölgesinin küçük köylerinden olan Çamlıca sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi köylerinden Çamlıca köyünün sevilen çınarı Bahire Karacaoğulları bugün vefat etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı çalışanı ve sunucu Ayşe Karaca’nın annesi olan Bahire Karacaoğulları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Çamlıca Köy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıca Kabristanlığı’na defnedilecek.