Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), tıp dünyasına uzun yıllar hizmet veren, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı ve LTB Meclis Üyesi olarak görev yapan Dr. Zerrin Akalın anısına yapılan parkı, 1 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle hizmete açıyor.

Toplam 2.500 metrekarelik peyzaj alanına sahip olan park, iklime dayanıklı türlerde süs bitkileri ve meyve ağaçları ile donatıldı. Parkta yaklaşık 300’e yakın ağaç ve çok yıllık çalı türü, ayrıca 1.000’in üzerinde çok yıllık süs bitkisi dikimi gerçekleştirildi. 1.000 metrekarelik çim alan ile birlikte yapılan peyzaj düzenlemelerinde, ekolojik fayda sağlayacak ve iklim koşullarına dayanıklı türler tercih edildi.

Park içerisinde tamamına engelsiz erişim imkânı sunan, 220 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yer alıyor. Yaklaşık 1.100 metrekare alanı kapsayan bu yürüyüş yolu, parkı çevreleyen dört sokağı birbirine bağlayarak yurttaşlara yeni bir yeşil bağlantı alanı oluşturuyor. Ayrıca parkta 70 metrekarelik meydan ve etkinlik alanı da düzenlendi.

Çocuklar ve aileler için 310 metrekarelik çocuk oyun parkı üzerine bir adet çocuk oyun grubu ve 3 istasyonlu fiziksel aktivite parkuru yerleştirildi. Parkta ayrıca dinlenme alanları oluşturularak yurttaşların keyifle vakit geçirebileceği bir ortam sağlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan ve Dr. Zerrin Akalın’ın adının yaşatılacağı bu anlamlı parkın çocuk oyun alanı yapımı ise Akalın ailesi tarafından üstlenildi.