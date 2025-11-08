Lefkoşa’da Yusuf Aziz Sokak’ta önceki saat 16.30 sıralarında, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucunda, 28 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y., 41 yaşındaki Hamdullah Elmas, 18 yaşındaki Cemil Furkan Elmas ve 39 yaşındaki Abdullah Elmas tarafından ciddi şekilde darp edildi.

Olayda M.Y.’nin sol gözünde görme kaybı meydana gelirken, zanlılar tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30’da Lefkoşa'da Yusuf Az Sokak üzerinde Hamdullah, Cemil Furkan Elmas ve Abdullah Elmas'ın alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Ynin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle sol gözünün görme kaybı yaşanmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, müştekinin Lefkoşa Devlet hastanesinde operasyon geçirdiğini, göz servisinde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, müştekinin doktorundan alınan bilgide hayati tehlikesi bulunmadığını ancak görme kaybı yaşamasının muhtemel olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.