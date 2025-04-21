İskele-Ercan ana yolu üzerinde önceki gün meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00’de meydana geldi.

40 yaşındaki Murat Kaya, yönetimindeki ND 909 plakalı motosikletle Yonca Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, Çukurova köyü yakınlarında, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı tehlikeli mahalde geçmeye çalışırken karşı istikametten gelen 56 yaşındaki Beşir Sesli yönetimindeki YG 091 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, YG 091 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Hicran Sesli ve 30 yaşındaki Özlem Sesli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Murat Kaya, vücudundaki muhtelif kırıklar nedeniyle ortopedi servisine müşahede altına alınırken, diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.