Köpekler bu köprüde geçmeye çalışınca intihar ediyorlar. Herkesin merak ettiği bu köprünün aslında ilginç bir öyküsü var.

İskoçya'nın Milton yakınlarındaki bir kasabada bulunan Overtoun köprüsü, köpeklerin intiharlarıyla biliniyor. 1859 yılında yapılan köprü heybetiyle biliniyor. Görünümüyle dikkat çeken köprü hikayesiyle de korkutuyor. Çünkü bu köprüye gelen her köpek intihar etmek zorunda kalıyor.

İntihar köprüsü olarak bilinen Overtoun köprüsü, insanların değil köpeklerin hayatına son verdiği yerlerden biri. 1895 yılından açılan köprünün yüksekliği 25 metreyi buluyor. İnsanların köprüden geçerken tedbir amacıyla kenar kısımlarına yaklaşmadığı köprüde, köpekler de tam kıyı kesimlerinde geziyor.

SAHİBİNİN ELİNDE KAÇAN KÖPRÜDE HAYATINA SON VERİYOR

Günümüze kadar neden bilinmese de köprüden yaklaşık 600 köpek intihar etti. Sahiplerinin elinden kaçan köpekler bu köprüye gelerek intihar ediyor. Köprüde ilk intihar vakası 1950 yılında yaşanmış. O yıldan beri ise sahibinin elinden kaçan her köpek buraya gelip hayatında son veriyor.

KÖTÜ RUHLAR ÖLMELERİNİ İSTİYOR

İlk zamanlar sebebi bilinmese de daha sonra bölgede yaşayan halk bu intiharları bir zemine oturttu. Halkın görüşüne göre, kalenin içerisinde yer alan kötü ruhlar, köprüden geçen canlıları istemiyor. Bundan dolayı köprüden geçenlere lanet ediyorlar. Ve ölmelerini istiyor.

KÖPRÜYE GELİNCE RUH HALLERİ BOZULUYOR

Köpeklerini kaybeden sahipler de aynı düşüncede. Köpeklerinin köprü dışında eğlenceli olduklarını ifade eden sahipleri köprüye geldiklerinde ise ruh hallerinin değiştiğini iddia ediyor. Her şeyin köprünün ortasında yaşandığını söylüyorlar. Köpeklerin hepsi intihar edilen bölgeden atlıyor.

600 KÖPEK İNTİHAR ETTİ

Köprüden intihar eden 600 köpekten 200'e yakını hayatını kaybederken geriye kalanı ise sağlıklarına kavuşmuş. Hayvan Davranışları Uzmanı Dr. David Sands'a iddiasına göre, köprünün altında farklı durumlar yaşanıyor. Bu durumlardan biri de insanların almadığı kokuları köpeklerin alması olarak değerlendiriyor. Sands, köpeklerin ise bu kokuya karşı koyamadığını ifade ediyor.

HER ŞEY 1950 YILINDA BAŞLIYOR

Köpekler bu esrarengiz koku takip etmek için köprüden aşağıya atlıyor. Yaşanan durumlardan sonra köprüde incelemeler başlatılıyor. Ve her şeyin 1950 yılında görülmeye başlandığı ortaya çıkıyor. Fakat kesin bir nedeni hala bilinmiyor.

Hükümet ise intihar vakalarından sonra köprünün girilşine bilgilendirici pankartlar astı.