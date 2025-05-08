Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarına doğru hızla ilerlediğimiz bugünlerde ilkbahar ve yaz aylarının en fazla kullanılan sebzesi olan domatesin şuan tezgahlardaki fiyatının adeta el yaktığını ifade ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Geçmiş yıllarda kış aylarında yükselen sebze fiyatlarının bu yıl kış aylarının aksine yaz aylarına doğru yükselmesine bir anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlarımız “sera domatesi ile birlikte neredeyse açık domates bile reyonlarda yerini almaya başlayacak ancak fiyatlar halen el yakıyor” dediler.

Önceki gün büyük bir süpermarketten alış-veriş yapmak için sebze reyonuna gittiklerini ancak domates fiyatlarını gördükleri zaman adeta korktuklarını belirten vatandaşlarımız “Bir mutfağın adeta direği olan domatesin bugünlerde 100-120 TL arasında değişen fiyatlardan satılması kabul edilir gibi bir olay değil. Domates değil sanki altın mübarek” diyerek tepkilerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, “Satılan domateslerin ise bazı marketlerde çöpe atsanız kimse yüzüne bakmaz ama marketlerde satılıyor. Domates gibi domates olsa yüreğimiz yanmaz” diyerek sözlerini tamamladılar