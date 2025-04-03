Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekarlıkla Mal Temini” suçlaması işle ilgili olarak tutuklanan zanlı Umut Öztinen yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Umut Öztinen’in 26 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa - Hamitköy’de işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin S.Y’nin yaptığı bir galeri içerisinde satışta bulunan 2004 model beyaz renk GK 071 plakalı Volkswagen Golf marka aracı beğenip almak için 250.000 TL’ye anlaşarak parayı galerici S.Y’nin verdiği iban hesabına attığını söyleyerek GK 071 plakalı aracın devir formunu imzalatıp konu aracı alıp oradan ayrılarak konu parayı atmayarak sahtekarlıkla mal temini suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili yapılan şikâyet üzerine zanlı Umut Öztinen’in 29 Mart 2025 tarihinde Hava Limanından çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada GK 071 plakalı aracın 26 Mart 2025 tarihinde başka bir şahıs adına kayıtlandığı bu bağlamda diğer şahıstan yapılan sorguda borcuna karşılık aracı kendisine verdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.