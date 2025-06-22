1.GRUP
Doğancı-Gayretköy:3 – 1
Serhatköy-Zümrütköy: 1 – 2
2.GRUP
Bellapais Tatlısu-Atoll Kayalar: 1 – 0
Çamlıbel-Akdeniz : 0 – 2
E.Saka-T.Ersalıcı Tepebaşı:0 – 1
3.GRUP
Balıkesir-DİKA : 1 – 3
Yenikent Perçinci-Gaziköy: 0 – 4
Lefkoşa-Devcar Alayköy: 0 – 1
4.GRUP
Mutluyaka-Alaniçi: 4 – 1
Yenişehir-Akdoğan: 1 – 2
Korkuteli-Çayönü: 3 – 3
5.GRUP
Serdarlı-Boğaziçi: 3 – 0
Civisil Ardahan-Ötüken: 3– 1
1461 İskele Trabzonspor-Gönendere: 2 – 1
6.GRUP
Tatlısu Seracılar-Yarköy: 0 – 2
Büyükkonuk-Kumyalı: 1 – 3
ÇG Yedikonuk-Ergazi: 3 – 0