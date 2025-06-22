1.GRUP

Doğancı-Gayretköy:3 – 1

Serhatköy-Zümrütköy: 1 – 2

2.GRUP

Bellapais Tatlısu-Atoll Kayalar: 1 – 0

Çamlıbel-Akdeniz : 0 – 2

E.Saka-T.Ersalıcı Tepebaşı:0 – 1

3.GRUP

Balıkesir-DİKA : 1 – 3

Yakup Şen, Cihangir’de
Yakup Şen, Cihangir’de
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Yenikent Perçinci-Gaziköy: 0 – 4

Lefkoşa-Devcar Alayköy: 0 – 1

4.GRUP

Mutluyaka-Alaniçi: 4 – 1

Yenişehir-Akdoğan: 1 – 2

Korkuteli-Çayönü: 3 – 3

5.GRUP

Serdarlı-Boğaziçi: 3 – 0

Civisil Ardahan-Ötüken: 3– 1

1461 İskele Trabzonspor-Gönendere: 2 – 1

6.GRUP

Tatlısu Seracılar-Yarköy: 0 – 2

Büyükkonuk-Kumyalı: 1 – 3

ÇG Yedikonuk-Ergazi: 3 – 0