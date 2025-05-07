Sarı kırmızılı takımda bu sezon 34 farklı futbolcu Süper Lig maçlarında forma giydi. Bu futbolcuların 11'i; hem ilk 11 çıktığı maç sayısı hem de aldığı süre bakımından ön planda.

Kaleci Muslera; savunma oyuncuları Abdülkerim, Davinson, Kaan Ayhan; orta sahada Torreira ve Sara, hücumda Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens ve Sallai, sarı kırmızılı ekibi bu sezon istikrarlarıyla taşıyan isimler oldu.

Bu futbolcular, 15'ten fazla maça ilk 11 çıkıp, bin 500 dakikadan fazla süre alarak, takımlarının başarısına katkı verdi.