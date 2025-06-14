Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği bir transferi daha bitirdi, sarı lacivertliler, daha önce Cihangir forması giyen Muhittin Tümbül'ü renklerine bağladı.

Doğan Türk Birliği, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirerek serbest statüdeki deneyimli futbolcu Muhittin Tümbül ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Serbest transfer hakkı bulunan Muhittin Tümbül ile anlaşmış bulunuyoruz. Hem kulübümüz hem de oyuncu için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde Cihangir ile gol krallıkları yaşayan Tümbül'ün, Doğan Türk Birliği'nin 2025 sezonu planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Tecrübesi ve oyun zekasıyla orta sahaya katkı sağlaması umulan oyuncunun kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Daha önce Cihangir formasıyla iki kez Gol Kralı olan golcü oyuncunun serbest transfer hakkı bulunuyordu.

ERHUMN ÖZTÜMER DE DOĞAN’DA

Transfer çalışmalarına devam eden Doğan Türk Birliği, kadrosuna önemli bir ismi katmak için anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli ekip Mağusa Türk Gücü’nün kadrosunda düşünmediği Erhun Öztümer’i bonservisli olarak transfer etti. Son iki sezonda MTG forması giyen Erhun, elde edilen şampiyonluklarda önemli paya sahip oyunculardan olmuştu.