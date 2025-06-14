Gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmak amacıyla Basın Emekçileri Sendikası tarafından düzenlenen 23’üncü Kutlu Adalı Ödülleri, Lefkoşa’da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

6 Temmuz 1996’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Adalı’nın anıldığı gecede, araştırmacı gazeteciliğin ve ifade özgürlüğünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Ödül gecesinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) üyesi olan Ebru Akgür Pehlivan, basın emekçisi kategorisinde ödül alırken, Gazetemiz Spor Müdürü Necati Külahlılar “Spor Basını Ödülü”, köşe yazarımız Yücel Hatay da “Spor Basınına Hizmet Ödülü” ile ödüllendirildi.