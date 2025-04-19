Alithia gazetesi “ELAM, Muhafazakâr Kesimin, Koyun Postunu Giydi” başlıklı haberinde yorumsal haberinde ELAM’ın muhafazakâr dinamik olarak kılık değiştirdiğini ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müsamahasıyla, DİSİ’nin sabote edilmesi mekanizması olarak işlev gösterdiğini yazdı.

Kıbrıslı sağ kesimin siyasi coğrafyasının kökten değiştiğini yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de bu partiyle kamuoyunda herhangi bir kopuştan sistematik ve açık bir şekilde kaçınarak, kamuoyu önündeki diyaloğa güvenilir bir muhatap olarak girdiğini belirtti.

ELAM’ın yükselişinin, toplumsal hoşnutsuzluğun veya oyların kayması kadar basit olmadığını belirten gazete ELAM’ın, Rum Başkanlığı tarafından siyasi, parlamenter ve iletişim düzeyinde sistematik şekilde kolaylıklara sahip olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde DİSİ üyesi Evgenios Habulas’ın geçtiğimiz hafta içerisinde ELAM’a geçtiğini de anımsatırken Habulas’ın DİSİ’den seçilmiş, tarihi bir üye, delege olduğuna da dikkati çekti.

Habulas’ın, aşırı sağ ELAM’ a geçmesinin, “ideolojik bir sonuç ve dürüst bir tercih” olarak meşrulaştırıldığını yazan gazete birkaç ay önce, DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un da ELAM’a geçtiğini anımsattı.

ELAM’ın hükümetin sunduğu yasa tasarıları ve bütçeye destek vererek Hristodulidis’e muhalefet edilmeksizin, hükümet etme olanağı sunduğunu yazan gazete bunun da “siyasi müsamaha mekanizmasını” yücelttiğini belirtti.