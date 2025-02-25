Dipkarpaz'da 16 yaban eşeğinin öldürümesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, av tüfeğiyle vurulan eşeklerle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişenklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.'nin (E-27) tutuklandığı belirtildi.

Polis ayrıca adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D.'yi (E-41) de tutukladığını duyurdu. Soruşturma devam ediyor.