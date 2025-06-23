Dipkarpaz köyünde dün sabahın erken saatlerinde mandırasına giden hayvan üreticisi karşılaştığı manzara karşısında şoklarını yaşadı.

Tek geçim kaynağı hayvan üreticiliği olan Yaşar Çebi’nin mandırasına dalan başıboş köpekler, üç koyun ve bir kuzuyu parçaladı çok sayıda hayvanı yaraladı. Çebi, “Karpaz insanı başıboş köpekten de eşekten de usandı. Biz üretici insanlar dünya kadar maddiyat harcadığımız ürünümüz, hayvanımız başıboş hayvanlar yüzünden zarar görüyor, bir şey söylesek suçlu biz oluyoruz” dedi.

Defalarca aynı sorunları yaşamaktan usandıklarını dile getiren Çebi, köpeklere suç bulmadıklarını aç kaldıkları için saldırdıklarını ancak bunlara derhal önlem alınması gerektiğini kaydetti. 4 çocuğu olduğunu dile getiren Yaşar Çebi, tek geçim kaynağının bu iş olduğunu memur olmadıklarını bugün bir koyunun en az 70 bin TL olduğunu belirterek, “ekmeğimizi buradan yiyoruz” dedi.

“HAYALLERİMİZ YERLERDE”

Dipkarpaz bölgesinde hayvan üreticilerinin en büyük sorununun başıboş köpek dehşeti olduğunu kaydeden Yaşar Çebi, “4 çocuğum var her birinin hayali var ve bir sabah geliyorsun hayallerimiz yerlerde” ifadelerini kullandı. Yaşar Çebi köpekler tarafından parçalanan hayvanlarını kendi imkânları ile imha etti, yaralı hayvanlarını da gözetim altına aldı.