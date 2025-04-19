Dernekten yapılan yazılı açıklamada, mukaddes kıyafetlerin maksadının dışında kullanıldığı ve gazetecinin ekran karşısında alaycı ve küçümseyici tavır sergilediği öne sürüldü.

Bu tür eylemlerin, halkı kutuplaştırma ve değerler üzerinden kaos üretme amacı taşıdığı savunulan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının bu değersizleşme ve yozlaşma girişimlerine boyun eğmeyecek kadar şuurlu ve maneviyatına bağlı bir millet olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“KKTC Din Görevlileri Derneği olarak, yapılan bu ahlâksız ve provokatif eylemi en sert şekilde kınıyor; başta medya organları olmak üzere tüm kesimleri sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. Dini ve milli değerlerimiz hiciv adı altında aşağılanamaz, bu toplumun kutsalları oyuncak edilemez.

Dolayısıyla en başta da yaptığımız çağrıyı yineliyor ve halkımızı bir kez daha sağduyuya, manevî mirasına sahip çıkmaya, kardeşlik ve birlik duygusu etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz.”