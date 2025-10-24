BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında flaş bir transfere imza attı.

Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü, Süper Lig ekibi Gönyeli'nin yıldız 10 numarası Ahmet Can Temel 'i kadrosuna kattı.

Dikmen'de yönetim, BTM Kırmızı Grup'ta başlayacak zorlu maçlar öncesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şampiyonluk hedefleyen Dikmen'de Ahmet Can Temel’in tecrübesi ve potansiyeli ile takımın hücum hattına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.