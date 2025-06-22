Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonunda heyecan sürüyor. BTM İkinci Ligde 6. Grupta haftaya lider giren Tatlısu Seracılar GSK, takipçilerinden Yarköy PGSK’yı konuk etti.

Rauf Raf Denktaş Stadında oynanan Tatlısu Seracılar GSK – Yarköy PGSK maçını İbrahim Katmer yönetti. Sıcak havanın olumsuz etkilediği Tatlısu Seracılar GSK – Yarköy PGSK maçının ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı. İkinci devrede de maç uzun süre 0 – 0 devam ederken, genç takım oluşunun da avantajıyla Yarköy baskısını artırdı. Mehmet Biricik ve Ayhan Karakuyu’nun 3 dakika içinde attıkları gollerle skor 82’de 0 – 2 oldu. Yapılan değişikliklerle skoru maç sonunda kadar koruyup maçı 2 – 0 kazanan Yarköy, maç fazlası ve gol averajıyla liderliğe yükseldi.

(Foto: Richard BEALE)