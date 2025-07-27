1.GRUP

Doğancı – Zümrütköy SK: 1 – 1

2.GRUP

Tepebaşı SK – Göksu SD: 7 – 1

Kayalar – Saka SK: 0 – 3

Çamlıbel – Bellapais Tatlısu: 1 – 11

Akdenz KSD (Bay)

3.GRUP

Alayköy GSK – Dika SK: 0 – 5

Gaziköy SK – Balıkesir: 5 – 0

Pınarbaşı– Lefkoşa SKD: 9 – 1

4.GRUP

Akdoğan SK – Çayönü:3 – 0

Mutluyaka – Pergama : 5 – 1

5.GRUP

1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK: 2 – 4

27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00

Civisil Ardahan SK – Gönendere ŞSKSK, Geçitkale Stadı, Ali Eren Orçan

Serdarlı – Ötüken Serdarlı 14 ağustos Stadı Berk Bağrıkara

6. Grup

Küçük Kaymaklı'da 10 futbolcu kiralık
Küçük Kaymaklı'da 10 futbolcu kiralık
İçeriği Görüntüle

27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00

Büyükkonuk SD – Yarköy PGSK, Emre Genç Stadı, Emirhan Yılmaz

Yedkonuk SK – Kumyalı SK, Mehmetçk Stadı, İbrahim Katmer

Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi GSK, Eray Vudalı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu