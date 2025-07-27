1.GRUP
Doğancı – Zümrütköy SK: 1 – 1
2.GRUP
Tepebaşı SK – Göksu SD: 7 – 1
Kayalar – Saka SK: 0 – 3
Çamlıbel – Bellapais Tatlısu: 1 – 11
Akdenz KSD (Bay)
3.GRUP
Alayköy GSK – Dika SK: 0 – 5
Gaziköy SK – Balıkesir: 5 – 0
Pınarbaşı– Lefkoşa SKD: 9 – 1
4.GRUP
Akdoğan SK – Çayönü:3 – 0
Mutluyaka – Pergama : 5 – 1
5.GRUP
1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi SK: 2 – 4
27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00
Civisil Ardahan SK – Gönendere ŞSKSK, Geçitkale Stadı, Ali Eren Orçan
Serdarlı – Ötüken Serdarlı 14 ağustos Stadı Berk Bağrıkara
6. Grup
27 TEMMUZ PAZAR, SAAT 18:00
Büyükkonuk SD – Yarköy PGSK, Emre Genç Stadı, Emirhan Yılmaz
Yedkonuk SK – Kumyalı SK, Mehmetçk Stadı, İbrahim Katmer
Tatlısu Seracılar GSK – Ergazi GSK, Eray Vudalı Stadı, Fatih Bardakçıoğlu