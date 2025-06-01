1.GRUP
Serhatköy-Doğancı: 0 – 5
Yedidalga-Zümrütköy:2 – 1
Gayretköy-Akçay:1 – 1
2.GRUP
Çamlıbel-E.Saka: 0 – 4
Akdeniz-CO Göksu: 1 – 1
Bellapais Tatlısu-TE Tepebaşı:0 – 0
3.GRUP
Y.Perçinci-Lefkoşa SKD: 2 – 4
Pınarbaşı-Balıkesir: 5 – 0
Gaziköy-DİKA: 0 – 2
4.GRUP
Mutluyaka-Yenişehir: 2 – 1
Alaniçi-Çayönü: 1 – 5
Pergama-Akdoğan 0 – 1
5.GRUP
Civisil Ardahan-Serdarlı: 1 – 3
Boğaziçi-Gönendere: 1 – 0
1461 İskele Trabzonspor-Ötüken: 3 – 0
6.GRUP
Büyükkonuk-ÇG Yedikonuk: 0 – 2
Ergazi-Yarköy: 0 – 4
Tatlısu Seracılar-Kumyalı: 2 – 0