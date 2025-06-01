Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2024 – 2025 sezonu 6. Grup mücadelesinde Tatlısu Seracılar, Kumyalı’yı konuk etti.
Tatlısu Rauf Raf Denktaş Stadında oynanan Tatlısu Seracılar – Kumyalı maçını Halil Atlar yönetti. Oldukça çekişmeli geçen 2 iddialı ekibin ilk devre mücadelesinden gol ses çıkmazken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye hızlı giren ev sahibi Tatlısu Seracılar 46’da Hakan Özdemir le 1 – 0 öne geçerken, 73’te Kumyalı, Cafer Karamansoylu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Son anlarında beraberlik için yüklenen Kumyalı’nın savunma güvenliğini bırakmasından yararlanan Tatlısu Seracılar, İbrahm Çelik’le skoru 2 – 0 yapıp maçı kazanırken, liderliğini sürdürdü.
(Foto: Richard Beale)