TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya gelirken, maçın en anlamlı anlarından biri Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’nin gol sevinciyle yaşandı.

Karşılaşmanın 3. golünü kaydeden genç yıldız, attığı golün ardından formasının altındaki tişörtü gösterdi. Tişörtte, babası Muhittin Sivri’nin fotoğrafı ve altında duygusal bir ifade yer alıyordu: “Kalbimizdesin.”

Ahmet Sivri, gol sevinci sırasında tişört üzerindeki babasının fotoğrafını öperek tüm tribünlere duygusal bir mesaj verdi. Bu anlamlı gol, sadece Karagümrük’e zaferi değil, aynı zamanda bir evladın kalbindeki babasına duyduğu sonsuz sevgiyi de taşıdı.

Maç sonrasında yaptığı kısa açıklamada, “Bu golü hayatım boyunca bana inanan, hep yanımda olan babama armağan ediyorum. O artık yanımda değil ama kalbimde yaşıyor,” diyen Sivri, futbol dünyasında sadece performansıyla değil, yüreğiyle de alkış topladı.