Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi köylerinden Çayırova sakini bir vatandaşımız sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla kendi kendini ihbar ettiğini duyurdu.

Çayırova sakini duyarlı vatandaşımız, Çayırova köyü giriş çıkışı olan kavşağa bir ‘Dur’ tabelası konulmadığı için sürücülerin dikkatsizce anayola giriş yaptığını ve bu nedenle de kazayla burun buruna kaldıklarını ifade ederek bu nedenle de kendisinin buna bir tedbir amacıyla bu kavşağa sprey boya ile ‘stop’ yazısını yazdığını belirtti. Bunu da sosyal medyadan paylaşacak kendi kendini ihbar ettiğini duyurdu.

Duyarlı vatandaşımızın yaptığı paylaşım şöyle:

“İ H B A R

Bu bir ihbardır. Kendimi ihbar ediyorum. Suçum ne ise razıyım.

70’li yıllarda yüksek tahsile gittiğimiz Türkiye de her yer, her düzlükte duvarda boyalarla yazılmış sloganlar vardı.

80’li yıllarda KKTC de seçim surecinde boyalarla partilerin isimleri yazılırdı yollara duvarlara.

Ben her ikisini de yasadığım için etkileşim oldu herhalde. Bugün sabah fıs fısı aldım köye giriş çıkış kavşağına yazı yazdım.

Adresim Çayırova. Gelmeye gerek yok telefonla arayın ifade vermeye gelirim.

Birileri ölmeden başka tedbir düşünemedim. En azından bir uyarı olacak aklı başındaki sürücülere.”