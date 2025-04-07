Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PSG, BİTİME 6 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Ligue 1'de PSG, evinde Angers'yi Desire Doue'nin golüyle 1-0 yenerek bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluğa ulaştı.

Olimpik Marsilya, sahasında Toulouse'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Monaco'nun Brest deplasmanında 2-1 yenildiği haftada Strasbourg ise Reims'a konuk olduğu maçı 1-0 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ligde 28. hafta sonunda namağlup yoluna devam eden şampiyon PSG, puanını 74 yaptı. Marsilya 52, Monaco 50 ve Strasbourg 49 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

LİVERPOOL, SEZONUN İKİNCİ YENİLGİSİNİ YAŞADI

Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Fulham'a 3-2 mağlup olarak sezonun ikinci yenilgisini yaşadı.

Ev sahibi ekip, Ryan Sessegnon, Alex Iwobi ve Rodrigo Muniz'in golleriyle galibiyete ulaştı. Liverpool'da Alexis Mac Allister ve Luis Diaz'ın golleri mağlubiyeti engelleyemedi.

Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, Everton deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Aston Villa, evinde Nottingham Forest'ı 2-1 yenerek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu sezon inişli çıkışı performans sergileyen Chelsea, Brentford'a konuk olduğu maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Haftanın öne çıkan maçında Manchester United ile Manchester City, derbide 0-0 berabere kaldı.

Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton'ın bitime 7 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Southampton, lig tarihinde en erken küme düşen takım oldu.

Ligin 31. haftasında 73 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 11 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Nottingham Forest 57, Chelsea 53 ve Manchester City 52 puanla izledi.

LALİGA'DA BARCELONA VE REAL MADRİD PUAN KAYBETTİ

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Katalan ekibinin golünü Gavi kaydetti. Konuk takımın golü ise Natan'dan geldi.

Son şampiyon Real Madrid, Valencia'yı konuk ettiği mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, 85. dakikada oyuna girdi.

Zirve takibini sürdüren Atletico Madrid ise Sevilla deplasmanında 2-1 kazanarak 3 hafta sonra galip geldi.

Ligde 30. hafta sonunda 67 puanı bulunan Barcelona, Real Madrid'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid 60 ve Athletic Bilbao 54 puanla bu iki takımı takip etti.

INTER 3 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Serie A lideri Inter, Parma deplasmanında 2-2 berabere kalarak 3 hafta sonra puan kaybetti ve zirve yarışında yara aldı.

Matteo Darmian ve Marcus Thuram'ın golleriyle öne geçen Inter, Adrian Bernabe ve Jacob Ondrejka'nın gollerine engel olamadı. Konuk takımda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika görev yaptı.

Zirve takipçisi iki takımın mücadelesinde Lazio, deplasmanda Atalanta'yı 1-0'lık skorla geçti.

Haftanın maçında milli futbolcu Zeki Çelik'in görev yaptığı Roma ile bir diğer milli oyuncu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus karşılaştı. Kenan Yıldız'ın 90, Zeki Çelik'in 72 dakika sahada kaldığı müsabaka, 1-1 berabere bitti. Claudio Ranieri yönetimindeki Roma'nın yenilmezlik serisi 15 maça çıktı.

Ligde 31. hafta, bu akşamki Bologna-Napoli maçıyla tamamlanacak. Napoli, liderin puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye yaklaşmaya çalışacak.

Inter, Serie A'da 68 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Maç eksiği bulunan Napoli 64, Atalanta 58 ve Juventus 56 puanla Inter'i izledi.

BAYERN MÜNİH, AUGSBURG DEPLASMANINDA KAZANDI

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Augsburg deplasmanında Jamal Musiala, Harry Kane ve Chrislain Matsima'nın kendi kalesine attığı gollerle 3-1 galip geldi.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Heidenheim'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Werder Bremen, deplasmanda zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt'u 2-0 yendi.

Milli futbolcu Salih Özcan'ın 61. dakikada oyuna girdiği mücadelede ise Borussia Dortmund, Freiburg deplasmanında 4-1 kazandı.

Ligin 28. haftasında 68 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen (62), Eintracht Frankfurt (48) ve Mainz 05'in (46) önünde liderliğini sürdürdü.