1. KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Konferansı’nın açılışında konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ülkede bilimi ve adaleti rehber edinerek, insan hayatına değer veren bir anlayışla sağlam yapılar, güvenli şehirler inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

“İhmallerin bedelini masumlar ödemesin” diyen Karakaya, ülkede yapı güvenliği, denetim mekanizmaları ve eğitim konusunda köklü değişiklikler yapılmasının önemine işaret etti.

ÇOCUKLARIMIZI OTEL DENİLEN BETON TABUTTA KAYBETTİK…BİNA 17 SANİYEDE ÇÖKTÜ…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, bu felaketin en ağır bedelini ödeyen aileler olduklarını, sevdiklerini, evlatlarını, öğretmenleri, dostlarını bir depremde değil, rant uğruna, insan hayatını hiçe sayan sorumsuzluklar nedeniyle kaybettiklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızı, Grand İsias Otel denilen beton tabutta kaybettik. O bina, sadece 17 saniyede çöktü. 17 saniyede, 72 canımız bizden koparıldı. O otel, bir mezara dönüşmemeliydi. Eğer bilimden uzaklaşılmasaydı, eğer denetim mekanizmaları çalışsaydı, eğer vicdan ve sorumluluk duygusu ağır bassaydı, çocuklarımız hala hayatta olacaktı.”

Adalet mücadelesinin bir mecburiyet olduğunu söyleyen Karakaya, “Bizler, kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama onların hatırasına sahip çıkmak, adaletin yerini bulması için mücadele etmek ve bir daha böyle acılar yaşanmasın diye çalışmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Sorumluların en ağır cezaları alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğiz.” dedi.

Bu konferansın bir farkındalık çağrısı olduğunu ifade eden Ruşen Yücesoylu Karakaya, konuşmasına söyle devam etti:

“İhmallerin bedelini masumlar ödemesin. Hep birlikte bilimden sapmadan, insan hayatını en değerli varlık kabul ederek, yapı güvenliği, denetim mekanizmaları ve eğitim konusunda köklü değişiklikler yapmak zorundayız.”

Karakaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada bulunan her birinize çağrıda bulunuyoruz; hafızalarımızı diri tutalım, bu felaketi unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü unutulan her acı, yeni acıların kapısını aralar. Bilimi ve adaleti rehber edinerek, bu ülkede sağlam yapılar, güvenli şehirler ve insan hayatına değer veren bir anlayış inşa etmeliyiz. Bizler, adalet yerini bulana ve kaybettiklerimizin anıları eğitimle, bilimle ve dayanışmayla yaşatılana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Şampiyon Meleklerimize sözümüz var.”