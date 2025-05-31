Gazimağusa Silver Beach Sahili’nin yaklaşık bir kilometre kuzey kısmında, dün sabah 09.30 sıralarında denizde cansız bir kadın bedeni bulundu.
Cesedin, 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu isimli kadına ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cansız bedenin bulunmasının ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı. Kilitçioğlu’nun RS765 plakalı Mazda Demio marka aracı sahil yakınında park edilmiş şekilde, kapıları kilitli olarak bulundu.
Bölgede yapılan ilk incelemelerde ölüm nedenine ilişkin net bir bulguya ulaşılamadı.
Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.