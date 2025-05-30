Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong'u kadrosuna kattığı duyurdu.

Liverpool, Jeremie Frimpong transferinden mutlu sona ulaştı.

Hollandalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

Frimpong "Liverpool taraftarları, tüm enerjimi, çalışma hızımı ortaya koyacağım ve umarım birlikte kazanırız, birlikte kutlarız, her şeyi bir araya getiririz.'' sözlerini kullandı.

Leverkusen ile 190 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 30 gol, 44 asiste imza attı.